Misión Juno descubre gigantesco punto caliente volcánico en Ío

El universo continúa asombrando a los expertos del cosmos y en esta ocasión, quienes se maravillaron fueron los científicos de la misión Juno de la NASA, que lograron identificar un gigantesco punto caliente volcánico en el hemisferio sur de Ío, la luna de Júpiter.

Este hallazgo revela una región de actividad extrema, con una superficie mayor que la del Lago Superior en la Tierra y erupciones tan potentes que liberan seis veces más energía que todas las plantas eléctricas del mundo combinadas.

La detección de esta impresionante característica fue posible gracias al instrumento Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) de la sonda Juno, desarrollado por la Agencia Espacial Italiana.

Our Juno spacecraft has discovered a hot spot in the southern hemisphere of Jupiter's moon Io. Scientists spotted one of its most intense volcanic eruptions ever recorded—which says a lot for a moon with over 400 volcanoes!