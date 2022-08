Moderna demanda a Pfizer por patente de vacuna covid

Moderna, uno de los fabricantes de vacunas contra el COVID-19, demandó a sus competidores Pfizer y BioNTech acusándolos de copiar su tecnología para producir su vacuna.

La farmacéutica expresó que la vacuna Comirnaty de Pfizer y BioNTech viola patentes que la empresa presentó hace años para proteger la tecnología de su vacuna, Spikevax. La compañía presentó demandas de violación de patentes en una corte en Estados Unidos y otra en Alemania.

“Moderna demanda a Pfizer y BioNTech, alegando infracción de patentes fundamentales para la innovadora plataforma tecnológica #mRNA de Moderna”, se lee en el comunicado.

Moderna sues Pfizer and BioNTech, alleging infringement of patents central to Moderna’s innovative #mRNA technology platform. Read more in our press release: https://t.co/ftoyJrhoPR

Una portavoz de Pfizer declinó comentar, diciendo que la compañía no tenía una copia del litigio.

Las vacunas de dos dosis de Moderna y de Pfizer usan tecnología de ARN mensajero (ARNm) para ayudar a los pacientes a prevenir el coronavirus.

Las vacunas de ARN mensajero instruyen a las células del cuerpo a producir una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria si la persona se infecta.

El director general de Moderna, Stephane Bancel, dijo en un comunicado que el productor de vacunas fue pionero de esa tecnología e invirtió miles de millones de dólares en su creación.

Today our CEO, Stéphane Bancel, our President, Stephen Hoge & our SVP, Infectious Diseases, Jackie Miller, published an open letter sharing our commitment to mRNA vaccines. This is just the beginning. #WorldImmunizationWeek #mRNApromise https://t.co/uz3TviMzuB pic.twitter.com/bYJcX9G4mN