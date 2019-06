Mujer enamorada no será infiel ni borracha: estudio

Agencia

Ciudad de México.- Si eres de esos hombres que temen que su chica le vaya a ser infiel solo por tener un par de copas de más, checa el siguiente informe que arrojó la universidad de Michigan y duerme tranquilo, ella solo tiene ojos para ti.

Contigo ni alcoholizada

"Contigo ni alcoholizada" es la frase que le escucharemos decir a una mujer enamorada que reciba una propuesta indecente por parte de un caballero que no sea el que vive en su corazón, y como ya sabemos, las mujeres son muy literales en sus afirmaciones.

De acuerdo con el portal de noticias Vanguardia, la universidad de Michigan llevó a cabo una encuesta que nos ayuda a dilucidar lo que piensa una mujer enamorada. Una mayoría arrasadora de ellas contestó que jamás sería infiel, si siquiera después de haber ingerido unos cuantos centímetros cúbicos más de su dosis máxima de alcohol.

Por qué los hombres desconfían de las mujeres alcoholizadas

Si eres hombre y has llegado hasta aquí, es probable que aún no creas lo que estás leyendo. Esto se debe a que probablemente has tenido alguna que otra experiencia salvaje con algunas mujeres bajo los efectos del alcohol y no todas ellas eran solteras. Sin embargo, lo que era obvio es que no estaban enamoradas.

Qué piensa una mujer bajo los efectos del alcohol

Tal vez deberíamos comenzar preguntándonos: ¿Piensa una mujer bajo los efectos del alcohol? ¡Claro que sí! ¿Y sabes algo más? Incluso cuando está mareada y riéndose por todas las bebidas que ha tomado, lo único que está en su mente eres tú.

De acuerdo a esta encuesta, las mujeres han confesado que el sexo es una consecuencia del amor y que jamás traicionarían a la persona que ha confiado en ellas al permitirles una noche de fiesta sin su supervisión.

Si necesitas más tranquilidad, esto te arrebatará todo vestigio de duda: no solo son fieles porque sienten que te lo deben, sino porque no les apetece estar con nadie más que no sea su amado. Si te eligió, ponle la firma que serás el último.

Esta encuesta es un recordatorio para todos los hombres traviesos que creen poder tirarse una cana al aire y justificarse con el argumento de que su chica también lo haría si tuviera la oportunidad.