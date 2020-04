Mujer se cura de coronavirus y dona su plasma para crear un tratamiento

ESTADOS UNIDOS.- Bien dicen que lo que no te mata, te vuelve más fuerte. Así podría clasificarse la historia de una mujer estadunidense que fue infectada durante la pandemia por coronavirus que asola el país, sin embargo, en vez de derrumbarse, llevó el tratamiento para la enfermedad de Wuhan al pie de la letra y tras ser dada de alta, donó su plasma para crear un tratamiento contra el Covid-19.

De acuerdo con Infobae, se trata de Diana Berrent, una fotógrafa de 45 años de edad, quién está casada, es madre de dos hijos y vive en Long Island. Su historia podría cambiar la lucha contra el Covid-19. Esto luego de que fuera identificada como la paciente 000-1 de un tratamiento aprobado por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos según la sigla en inglés), que se ensaya en pacientes graves con el plasma sanguíneo de personas que padecieron la enfermedad y hoy están recuperadas.

La cuarentena de Diana fue de 18 días. El 30 de marzo fue su último día de aislamiento, y en esa fecha donó su sangre y su plasma para este experimento, que tiene antecedentes en enfermedades como el virus H1N1, la epidemia de SARS-CoV-1, y la de MERS-Cov, en 2012

“Jamás, ni en mi más salvaje pensamiento, pensé que sería la primer persona en mi área en contagiarme con Covid-19 y que, dos semanas después, lanzarían conmigo un programa nacional sobre una iniciativa de salud pública. Me hubiera parecido un guión mal escrito”, contó Berrent.

Después de tener los primeros síntomas, fiebre alta y dificultad para respirar, se dirigió a un centro de salud cercano a su domicilio, en el barrio de Port Washington, donde viven unas 15 mil personas. Pero la falta de reactivos le jugó una mala pasada. Como no había estado en China o Irán, y no sabía si uno de sus contactos estaba infectado o había visitado a esos países, no le querían hacer el test. Tuvo que hacer público su caso para que un legislador, Tom Suozzi, ordenara que se lo hicieran.

En su aislamiento, crea grupo para identificar a sobrevivientes de Covid- 19

En medio del aislamiento, Diana tuvo una idea: comenzó de cero con Survivors Corps, un grupo que creó para identificar sobrevivientes del coronavirus y conectarlos para que sus anticuerpos puedan potencialmente salvar otras vidas.

“Cuando descubrí que tenía Covid-19 publiqué en Facebook que estaba infectada con el virus, pero también vi el lado positivo: con suerte, me daría un cierto grado de inmunidad. Y junto a otros que estuvieran curados, podríamos convertirnos en superhéroes de nuestra comunidad creando un cuerpo de sobrevivientes, como si fuera un Cuerpo de Paz de nuestra generación”. explicó la fotógrafa.

Esta base de datos de sobrevivientes de Covid-19, a la que los centros de investigación pueden recurrir para facilitar el reclutamiento de quienes puedan donar sangre y plasma, comenzó hace apenas una semana y media ya tiene más de 17 mil inscriptos.

La sobreviviente contó que “hay muchos lugares que están desesperados por contar con donantes para sus estudios, y esto hará más sencillo que los médicos se conecten con quienes hemos sobrevivido. En definitiva, lo hacemos para intentar salvar vidas de este virus que puede ser mortal”.