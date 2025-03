Músicoterapia: método de estudiante para pacientes terminales

En el ámbito de la medicina paliativa, que busca aliviar el sufrimiento de los pacientes en su etapa final, Melonie Ambler, estudiante de la Universidad de Stanford, ha creado un enfoque innovador al integrar la música como terapia.

Con su violonchelo, Ambler ofrece a los pacientes terminales una conexión profunda a través de composiciones personalizadas, basadas en momentos significativos de sus vidas.

