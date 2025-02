NASA busca socios para llevar la misión ‘VIPER’ a la Luna

La NASA dio a conocer la apertura de una convocatoria para empresas estadounidenses interesadas en colaborar en la misión ‘VIPER’ (Rover de Investigación de Volátiles en la Exploración Polar).

Como parte del programa Artemis, esta misión busca demostrar la capacidad de la industria privada para detectar y analizar hielo en la superficie lunar, un recurso clave para futuras exploraciones espaciales.

El proceso de selección comienza con la presentación de propuestas antes del 3 de marzo. Tras una primera evaluación, los candidatos seleccionados deberán presentar una propuesta más detallada. La decisión final sobre la misión ‘VIPER’ se espera para el verano.

