NASA detecta gases atmosféricos en exoplaneta ardiente

La NASA sigue sorprendiendo al mundo cada vez más y en esta ocasión, reveló que el telescopio James Webb detectó gases atmosféricos rodeando al exoplaneta rocoso y ardiente 55 Cancri e.

El nuevo descubrimiento de la súper herramienta visual de la agencia espacial, es la mejor evidencia que tienen de una atmósfera de un cuerpo rocoso muy lejos de nuestro sistema solar.

55 Cancri e también se le conoce como Janssen y es uno de los cinco planetas que orbitan alrededor de una estrella parecida a nuestro sol, aunque con la ligera diferencia de que se ubica en la constelación de Cáncer.

Su diámetro es casi el doble que el de la Tierra y su densidad es ligeramente mayor.

55 Cancri e está clasificado como una ‘súper Tierra’, es decir, más grande que nuestro propio planeta pero más pequeño que Neptuno.

Está tan cerca de su sol que es bastante probable que su superficie esté fundida, al punto de ser un océano burbujeante de magma.

Researchers using @NASAWebb may have found atmospheric gases surrounding a rocky—though likely molten—exoplanet 41 light-years away: the best evidence yet of a rocky planet atmosphere outside of our solar system. https://t.co/lGLOmYH2AL pic.twitter.com/1HWbvLevzG