NASA celebra el ‘Día de la Hamburguesa’ con curiosa imagen cósmica

La NASA celebra este 28 de mayo, ‘Día de la Hamburguesa’ de la mejor forma posible: con una curiosa imagen cósmica que se asemeja a una deliciosa y suculenta hamburguesa con queso derretido.

Esta extraña figura celestial captada por el telescopio espacial Hubble fue nombrada hace varios años como la ‘Hamburguesa de Gómez’ y es una estrella parecida a nuestro Sol, la cual está en la recta final de su vida.

Fue descubierta en 1985 por Arturo Gómez, astrónomo del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo en Chile.

A pesar de su semejanza con tal ‘platillo’, en realidad es una nebulosa protoplanetaria ubicada en la constelación de Sagitario, a unos 6500 años luz de nuestro planeta.

For #HamburgerDay, Hubble's serving up this image of Gomez's Hamburger. 🍔



Created by a dying star, the ingredients are dust and light; the "buns" are light reflecting off dust and the "patty" is the dark band of dust in the middle hiding the star: https://t.co/hctI8JafR4 pic.twitter.com/4RTlHqJkj2