NASA envía el cohete Artemis I a la luna; 50 años después del Apolo

El nuevo cohete lunar de la NASA despegó el miércoles de madrugada en su primer vuelo con tres muñecos de prueba, un paso crucial para que Estados Unidos vuelva a llevar astronautas a la superficie lunar por primera vez desde el final del programa Apolo hace 50 años.

Si todo sale bien durante el decisivo vuelo de tres semanas, la cápsula vacía de tripulación entrará en una amplia órbita en torno a la Luna y después regresará a la Tierra con un amerizaje en el Pacífico en diciembre.

Tras años de demoras y miles de millones de dólares en sobrecostes, el Sistema de Lanzamiento Espacial despegó del Centro Espacial Kennedy y alcanzó los 160 kilómetros (100 millas) por hora en cuestión de segundos. La cápsula Orión, colocada en la parte superior, se separó del cohete tras menos de dos horas de vuelo para dirigirse hacia la Luna.

