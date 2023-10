NASA envía nave espacial a misión para explorar misterioso asteroide

La nave espacial Psyche de la NASA despegó este viernes en una misión de seis años hacia un raro asteroide cubierto de metal.

La mayoría de los asteroides tienden a ser rocosos o helados.

Esta es la primera exploración de uno metálico.

Los científicos creen que pueden ser los restos del núcleo de un planeta primitivo y podrían arrojar información sobre los centros inaccesibles de la Tierra y otros planetas rocosos.

SpaceX lanzó a media mañana la nave espacial desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA.

Se anticipa que Psyche, que lleva el nombre del asteroide al que pretende explorar, alcance el enorme objeto con forma de patata en 2029.

"Es tan emocionante", declaró Laurie Leshin, directora del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Y Jim Bell, miembro del equipo Psyche, agregó que "hasta ahora ha sido un gran paseo".

Una hora después, la nave espacial se desacopló del tramo superior del cohete y se alejó.

Luego de décadas de visitar cuerpos lejanos de roca, hielo y gas, la NASA está ansiosa por buscar uno recubierto de metal.

De los nueve asteroides ricos en metales descubiertos hasta ahora, Psyche es el más grande.

Orbita alrededor del Sol en la parte exterior del cinturón de asteroides principal entre Marte y Júpiter, junto con millones de otras rocas espaciales.

Fue descubierto en 1852 y lleva el nombre de la diosa del alma de la mitología griega.

"Desde hace mucho los seres humanos sueñan con viajar al núcleo metálico de nuestra Tierra. Pregúntenle, si no, a Julio Verne".

Mencionó Lindy Elkins-Tanton, científica jefe de la misión, de la Universidad Estatal de Arizona.

"La presión es demasiado alta. La temperatura es demasiado alta. La tecnología es imposible", prosiguió. "Pero hay una manera en nuestro sistema solar de mirar un núcleo metálico, y esa es viajando a este asteroide".

Los astrónomos saben a partir de observaciones con radar y de otro tipo que es un asteroide grande, de 232 kilómetros) en su eje más ancho y 280 km en el más largo.

Creen que hay hierro, níquel y otros metales, y posiblemente silicatos, con una superficie gris mate, probablemente cubierta de finos granos metálicos que son restos de impactos cósmicos.

Por último resaltan es una mota de luz en el cielo nocturno, un objeto que dejará de ser un misterio cuando llegue la nave espacial después de una travesía de 3,600 millones de kilómetros.

Con información de AP