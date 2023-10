NASA finaliza últimos toques para el lanzamiento de ‘Psyche’

Una vez más la NASA y Space X se preparan para lanzar a la nave ‘Psyche’ al espacio, la cual se encargará de recolectar datos del asteroide del mismo nombre y que se encuentra ubicada en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.

El asteroide fue descubierto por el astrónomo italiano Annibale de Gasparis en 1852 y fue nombrado ‘Psyche’ (Psique en español) en honor a la diosa griega del alma.

Se destaca por su composición de metal y roca, con el metal abarcando cerca de 30 a 60 por ciento de su volumen, así lo señala la NASA.

The 2.2-billion-mile quest to explore a mysterious, metal-rich asteroid begins Oct. 12, and you're invited to be there online. Here's how you can register to attend the launch of NASA’s #MissionToPsyche virtually: https://t.co/jtOGaBlSA7 pic.twitter.com/46Nd0arEsY