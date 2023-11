NASA honra a Mary Ross en el Mes del Patrimonio Nativo Americano

En conmemoración del Mes del Patrimonio Nativo Americano, la NASA decidió rendir homenaje a una mujer muy importante que formó parte de la creación de un manual enfocado en viajes espaciales: Mary G. Ross.

De seguro te preguntarás quién fue Mary G. Ross, por suerte su nombre y el de muchas otras mujeres están comenzando a agarrar fuerza, gracias a la labor de investigación de los curiosos que buscan dar a conocer grandes descubrimientos, así como sus empolvados autores.

Mary Golda Ross nació el 9 de agosto de 1908, de ascendencia india y nativo americana, además fue miembro de la Nación Cherokee, gracias a su tatarabuelo el Jefe John Ross.

Mary G. Ross was an aerospace pioneer who paved the way for missions to Mars and Venus. #NativeAmericanHeritageMonth



A member of the Cherokee Nation, she co-authored a NASA handbook on space travel: https://t.co/DwOBnrgxGR pic.twitter.com/yozzESKRz7