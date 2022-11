NASA: Lanzan cápsula de Orión, entra a órbita lunar

Este viernes, la NASA lanzó el vuelo de prueba de la cápsula de Orión, la cual entró en una órbita que se extiende en decenas de miles de kilómetros (millas), alrededor de la Luna.

La cápsula de Orión estaba a 380 mil kilómetros (238 mil millas) de la Tierra, la cual se prevé que llegará a una distancia máxima de casi 432 mil kilómetros en cuestión de días.

Talk about showing both sides of the story. Nice frontback, Orion. On flight day 9, @NASA_Orion took these images looking forward to the Moon, and back home toward Earth. More full-res images: https://t.co/pUudalErEr Track #Artemis I in real time: https://t.co/fCVt3jyqwy pic.twitter.com/bnY0uXbWnh

Con esta distancia, la cápsula diseñada fijará un nuevo record, esperando que en algún momento puedan llevar personas al espacio, pues por el momento, la nave solo tiene tres maniquíes a bordo, iniciando el vuelo con un presupuesto de más de 4 mil millones de dólares, cuyo objetivo es allanar el camino para los astronautas.

“Es una estadística, pero es simbólica por lo que representa”, dijo Jim Geffre, un gerente de Orión en una entrevista de la NASA de hace unos días. “Se trata de desafiarnos a nosotros mismos a ir más lejos, quedarnos más tiempo y superar los límites de lo que hemos explorado previamente”.

LIVE NOW: The @NASA_Orion spacecraft is performing a burn to enter a distant retrograde orbit around the Moon, an orbit that is high altitude from the surface of the Moon and opposite the direction of the Moon travels around Earth. #Artemis https://t.co/gknxQkBWFc