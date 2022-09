Con todo preparado para la misión no tripulada de la NASA, Artemis I, el cohete SLS falló por segunda vez luego de que el pasado lunes.

La agencia tendría el propósito de realizar las pruebas suficientes para monitorear lo que experimentarán los astronautas en los vuelos futuros, por lo que el sistema de lanzamiento espacial junto a la nave integrada Orión se embarcarían en un emocionante viaje alrededor del satélite blanco y despegarían desde el centro espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida).

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u