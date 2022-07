La temporada de calor ha golpeado a Europa como nunca antes, pues países como Reino Unido han rebasado los 40 grados, un clima que nunca antes habían experimentado.

Sin embargo, no es el único continente golpeado por la más reciente ola de calor, pues parte de África, Asia y Medio Oriente también se han visto afectados. Por ello, la NASA publicó un mapa de los países que padecen las temperaturas más altas.

A propósito del episodio de calor extremo que atraviesan varias regiones en el mundo, La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó acerca de las latitudes más calurosas, a nivel global.

El mapa indica la temperatura que el aire alcanzó en estos países el pasado 13 de julio; la población de Portugal, España y parte de Francia es la más afectada, pues las mismas altas temperaturas desencadenaron una serie de incendios que generaron un clima de hasta 45 grados.

Use Eyes on the Earth to explore interactive data on air temperature, CO2, and other Earth datasets, as well as see the location of all of NASA's Earth satellites right now: https://t.co/N9fv6RQCK5