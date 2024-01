NASA y Astrobotic programan teleconferencia sobre Peregrine 1

La NASA dio a conocer que a través de una teleconferencia de medios de Astrobotic, se brindará una actualización a las mentes curiosas sobre los problemas que presentó la nave Peregrine al inicio de su mística travesía espacial el 8 de enero.

La reunión está programada para comenzar a las 12 del mediodía (EST) del jueves 18 de enero, como parte de la iniciativa de Servicios de Proveedor Lunar Comercial (CLPS, por sus siglas en inglés).

