¿Habla con sus hijos sobre el virus? Le recomendamos como responder a sus dudas

Ciudad de México.- Ante la pandemia, los infantes pueden tener muchas dudas sobre el coronavirus. Aquí algunas sugerencias para hacerlo.

Autoridades sanitarias y organizaciones han emitido algunas recomendaciones para que los adultos puedan hablar con los menores sobre el coronavirus y cómo responder a sus dudas. Éstas son algunas de las sugerencias.

Permanezca tranquilo

Antes de enfrentar la ansiedad de los menores, es importante enfrentar la propia. Permanecer tranquilo mientras habla con ellos es importante, pues ellos reaccionarán dependiendo de la forma en la que se les hable.



Algunos expertos recomiendan que si un menor de 6 años no se ha enterado del virus, quizá sea mejor no preocuparlo, a menos de que empiece a hacer preguntas.

Escuche sus preguntas

Tómese el tiempo para hablar y escuchar, y no haga menos las dudas o temores de los menores. Si no les contesta claramente y sólo les repite que "no se preocupen" o que "todo estará bien", los infantes creerán que no son escuchados y que no pueden acudir a usted cuando tengan preguntas.

Pregunte sobre lo que saben

Al respecto, también es importante asegurarse sobre lo que los menores han estado escuchando por amigos o en los medios, para tratar de darles la mejor información posible. Además, se puede considerar reducir la cantidad de tiempo de pantalla que los menores enfocan en saber cosas sobre la enfermedad. Demasiada información sobre el tema puede provocarles ansiedad.

Hable con ellos de acuerdo con su edad

Dependiendo de la edad de los menores, evite utilizar términos que tal vez no conozcan, e intente relacionarlos con su experiencia ("¿Recuerdas la vez que te dolía la garganta?").

Evite provocar prejuicios

El esparcimiento del coronavirus también ha traído más ataques de racismo y estigma social que pueden empezar a atenderse desde casa. Es importante que los menores comprendan que el virus puede esparcirse independientemente de la raza o etnia de una persona. Evite hacer suposiciones con ellos sobre quién podría tener Covid-19.

Enfatice las medidas de prevención

Hable con ellos sobre lo que pueden hacer, y pinte en un tono positivo la importancia de las medidas, como quedarse en casa, no ir a la escuela, el distanciamiento social y el lavado constante de manos.