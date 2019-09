¡No morirás en el intento! Técnicas para enamorar a un hombre

Agencia

Ciudad de México.-Todos somos diferentes en el amor. Esto nos indica que no existe un método que vaya a funcionar en el 100% de los casos. Cada situación, cada hombre y cada mujer, es diferente de conquistar, pero hay ciertas técnicas que pueden funcionar mejor que otras, publicó el portal de noticias Vanguardia.

Las mejores técnicas para enamorar a un hombre

Piropos para hombres: Los piros para hombre te ayudan a tener el factor sorpresa a tu favor. Y es que casi ningún hombre se imagina que una mujer se acercará a decirte alguna frase divertida o romántica, de esas que llegan directamente al corazón. Al mismo tiempo, también te permiten mostrarles ese lado pícaro y divertido, mientras rompes el hielo.

Es importante elegir piropos elegantes y sutiles.

Poemas de amor: Es cierto que pueden sonar un poco cursi y hasta pasados de moda, pero nada más lejos. Lo cierto es que a los hombres románticos les encantan los poemas de amor. Y lo mejor de todo es que no hace falta que seas una experta en poesía: tan solo tendrás que escribir desde tu corazón, tomarte todo el tiempo que necesites, y traducir lo que sientes en palabras. Seguro que lo enamoras desde la primera sílaba.

Muestra seguridad: Mostrar seguridad en tu misma es el arma más importante que te permitirá seducir a un hombre. A ellos les gusta ver esa actitud en las mujeres y les atrae especialmente. Deja a un lado cualquier complejo que creas tener y compórtate de manera natural. Verás cómo lo enamoras y no te das ni cuenta.

Sé siempre tu misma: Otro de los trucos que mejor funcionan para enamorar a un hombre es no aparentar, si no ser tu misma. Si estamos actuando, o si nos mostramos diferente, tarde o temprano se dará cuenta del engaño, de que la persona a la que está empezando a querer no es quien dice ser, y eso acabará resultando todo un fracaso.

No hay nada como apostar por la naturalidad para lograr nuestros objetivos.

Muéstrale tu mejor sonrisa: A los hombres también les gusta mucho que les sonrían. Procura mantenerte alegre y con una actitud positiva. Esta actitud les encantará, sentirán que están en un ambiente de positivismo y, antes de darse cuenta, se habrán enamorado de manera irremediable.

Apuesta por el misterio: Cualquier hombre enamorado reconocerá que una de las claves que hicieron que se enamorase de su pareja actual es la intriga. Por ello, debes mostrarte misteriosa -> No le des todas las piezas del puzle de golpe, sino que deja que te vaya conociendo poco a poco, para que desarrolle el interés suficiente como para saber de ti.

Evita errores: Evita hablar de tu expareja o mal de otras personas, preséntate sexy, pero sin pasarte, no acapares toda la conversación y déjale hablar a él también…. Además de evitar otros errores importantes.

