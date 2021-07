Nueva York pagará 100 dólares a quien se vacune contra el COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- Este miércoles, la Oficina del Alcalde de Nueva York anunció pagos de 100 dólares a quienes reciban la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La oferta será válida en cualquier punto de vacunación administrado por las autoridades de la urbe a partir del próximo viernes.

De acuerdo con datos oficiales, hasta la fecha en la ciudad ha sido vacunado el 59,2% de la población, de ellos el 54,4% con la pauta completa del fármaco.

