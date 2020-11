¿Ofrecen más protección las mascarillas con capa antiviral?

Seattle.- Es una idea intrigante, pero no se han hecho estudios independientes lo bastante rigurosos como para concluir que las mascarillas antivirales son mejores para proteger a sus usuarios o impedir la expansión del virus.

Sus especificaciones varían, pero se supone que muchas mascarillas antivirales están fabricadas o cubiertas con materiales que tienen propiedades antivirales adicionales, como el cobre.

Los sitios web de varias mascarillas antivirales no ofrecen información detallada sobre cómo se comprobó su seguridad o efectividad, dijo Hyo-Jick Choi, experto en ciencias de los materiales en la Universidad de Alberta.

Pero normalmente, diseñar y probar una nueva tecnología de mascarillas toma años, explicó Choi, que forma parte de un grupo que desarrolla una clase distinta de mascarilla antiviral desde antes de la pandemia.

Las mascarillas promocionadas como “antivirales” suelen costar más que las quirúrgicas o N-95. Una mascarilla con recubrimiento puede costar hasta 10 dólares, mientras que las N-95 y las quirúrgicas desechables se venden por entre 35 centavos y 3 dólares la unidad en grandes cadenas minoristas de Estados Unidos.

Una forma más sencilla de mejorar la efectividad de las mascarillas que ya utilizas es asegurarte de que se colocan, utilizan y retiran de forma adecuada, señaló Choi.

Ninguna mascarilla puede proteger por completo a su usuario, “pero casi cualquier mascarilla puede ayudar a proteger a otros en torno al usuario”, dijo Jiaxing Huang, profesor de ciencias de los materiales e ingeniería en la Universidad del Noroeste.

La importancia de la no exención de los pacientes respiratorios a no llevar mascarillas. No es cómodo, produce disconfort, pero salva vidas. La mascarilla es clave para frenar la propagación de la covid 19, sobre todo en las personas más vulnerables.