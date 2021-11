¡Ojo! 19 pastas dentales infantiles no cumplen con lo prometido

Ciudad de México.- De 33 tipos de pastas dentales infantiles que circulan en el mercado, solo 14 pasaron la prueba de calidad aplicada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); todas tienen edulcorantes.

De acuerdo con la edición de noviembre de la Revista del Consumidor, el estudio de calidad realizado en 30 pastas dentales con flúor y tres, sin este componente.

Durante el análisis, la dependencia verificó que la información que dicen contener estos productos fuera real, como por ejemplo, la cantidad de flúor, el contenido neto, el PH y que se cumpliera con el etiquetado sanitario y comercial.

Entre las observaciones hechas, la dependencia señaló que para hacer más atractivo este producto al mercado infantil se les agregan saborizantes, colorantes, edulcorantes como la sacarina, stevia, polioles, sorbitol y xilitol, además de sabores como la menta y el chicle.

"Las pastas de dientes para niños, en general, no se consideran insumos para la salud, por lo que no requieren registro sanitario. Esto debido a que los productos dentro de su formulación contienen ingredientes activos que se encuentran dentro de las concentraciones máximas permitidas...y no se les atribuyen acciones propias de los medicamentos tales como curar o ser una solución definitiva de enfermedades".

Las pastas dentales que sí pasaron la prueba son...

En conclusión las pastas de dientes que sí cumplieron con el contenido, que prometen, demostraron las leyendas y no tienen productos abrasivos fueron las de Colgate, Oral B y Pro Disney.

Puedes ver el estudio completo en este link.

Estas son las que incumplieron

Las marcas y presentaciones que no demostraron veracidad en sus empaques son:

Dental max dISTROLLER de 100 mililitros sabor menta chicliux que dice: "Dientes inmaculado a la pin-pun-pax!!!" y "usuario frecuente del dental max...el dentista ni se acuerda de ti".

Dental MAX junior emoji THE ICONIC BRAND de 75 mililitros que contienen las leyendas: "Ayuda a fomentar el buen hábito de la higiene bucal desde la infancia".

Las pastas que no demuestran veracidad en la leyenda "sin ser abrasiva" son: Peppa Pig de 100 mililitros, L.O.L Surprise, L.O.L. Surprise #Squadgoals y PJMASKS de 126 gramos.

Dental max dISTROLLER sabor mentada Kip Fresh de 100 mililitros no demostró veracidad en las leyendas: "Dientes inmaculado a la pin-pun-pax!!!" y "usuario frecuente del dental max...el dentista ni se acuerda de ti". Además de que no cumple con la norma, ya que tuvo hasta 10.2% menos del contenido neto declarado.

Nickelodeon Bob Esponja pasta bicolor sabor chicle de 100 mililitros y ZAG Herdez Miraculous, sabor chicle de 100 mililitros, no demostraron la leyenda "sin ser abrasiva" y tampoco cumplió con la declaración de flúor ya que tuvo el doble de la cantidad declarada.

Nickelodeon G.U.M PAW PATROL, gel dental sabor Bubble Gum de 75 mililitros, así como G.U.M Disney PIXAR Finding Dory sabor Bubble Gum de 75 mililitros, Sunstar G.U.M Disney The Lion King y G.U.M The Lion Guard no demostraron la leyenda "sin dañar el esmalte dental".

SUNSTAR G.U.M Barbie tampoco demostró las leyendas: "sin dañar el esmalte dental de los niños" y "recomendado por odontólogos". Lo mismo ocurrió con SUNSTAR G.U.M Trolls sabor Bubble Gum que no demostró no dañar el esmalte de los dientes.

Babyleaf natural no demostró las leyendas "remueve suavemente la placa" y "nunca probados en animales", ni tampoco Green doctor organic kids con las frases "organic" y "sin crueldad", además de que contiene bicarbonato, "este es un compuesto químico abrasivo al esmalte de los dientes".

De acuerdo con la prensa nacional, las marcas y presentaciones en las que la Profeco realizó observaciones serán retiradas del mercado hasta que subsanen las irregularidades señaladas por la dependencia.

(Con información de Agencia El Universal)

