OMS advierte aparición de nuevas variantes de Covid “más peligrosas que la Delta”

SUIZA.- Durante un discurso realizado este miércoles en la 138.ª sesión del Comité Olímpico Internacional, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de la posible aparición de nuevas variantes de coronavirus que podrían resultar "incluso más peligrosas que la Delta".

"Cuanta más transmisión, más variantes surgirán con el potencial de ser aún más peligrosas que la variante Delta, que está causando tanta devastación ahora. Y cuantas más variantes, mayor será la probabilidad de que una de ellas evada las vacunas y nos lleve a todos de vuelta al punto de partida", aseveró el jefe del organismo internacional. En este sentido, insistió en que nadie puede sentirse seguro "hasta que todos estemos a salvo".

Además de lamentar la incapacidad a nivel mundial a la hora de compartir vacunas y asegurar que sean administradas, no solo en países de ingresos ricos, sino en los más pobres, Tedros recordó que la vacunación no es el único método eficaz para luchar contra el virus.

El director de la OMS enumeró herramientas públicas e individuales para combatir el covid-19 como:

El cumplimiento o no de estas medidas puede "marcar la diferencia entre la vida y la muerte", recalcó.

Además, acentuó que si la pandemia obligó a aplazar la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio, "no los ha vencido".

“I am often asked when the pandemic will end.



The pandemic will end when the world chooses to end it.

It’s in our hands.



We have all the tools we need: we can prevent this disease, we can test for it, we can treat it.”

-@DrTedros at #Tokyo2020 https://t.co/vr8mc3fg9o