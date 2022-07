Alrededor de 25 millones de niños en todo el mundo no han recibido vacunas rutinarias contra enfermedades comunes como la difteria, en buena medida debido a que la pandemia del Covid-19 afectó los servicios regulares de salud o desató desinformación sobre las vacunas, según las Naciones Unidas.

En un informe publicado el viernes, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) señalan que sus cifras revelan que el año pasado unos 25 millones de niños no recibieron vacunas contra la difteria, el tétanos y la tosferina, un indicador de la cobertura de vacunación infantil, extendiendo una tendencia descendente que comenzó en 2019.

