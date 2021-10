OPS asegura que México no ha “domado” la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO, octubre8.- Mientras sigan circulando en el país el SARS-CoV-2 o sus variantes de preocupación, la pandemia de COVID-19 no estará domada en México, advirtió el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En su conferencia de prensa semanal, Sylvain Aldighieri, gerente para el COVID-19 de la OPS, señaló que "de ninguna manera la pandemia está o estará domada a nivel local, estatal o nacional mientras el SARS-CoV-2 y sus variantes de preocupación estén circulando en el país, en la región de las Américas o a nivel global". Advirtió que "casi todos los países de la región, incluyendo México, están reportando una transmisión comunitaria y esperamos brotes y situaciones de transmisión alta en muchas áreas del continente hasta entrando 2022 o después".

🔵 Niega #OPS que #México haya domado la #pandemia.



➡️ Reiteró que las autoridades de la llamada “#CuartaTransformación” no deben pensar que la infección bajará su intensidad, toda vez que aún se registran altas tasas de contagio.



↪️ Leer más: https://t.co/0XbwOLHVTI pic.twitter.com/yx4fhKu4R1 — RID Noticias 🇲🇽 • Red de Información Digital (@RIDNoticias) October 7, 2021

Inmunidad de rebaño prioridad para México

Aunque el gobierno mexicano señaló como su meta vacunar para finales de octubre a 80 millones de ciudadanos mayores de 18 años, Aldighieri fue claro en que "si bien las coberturas vacunales salvan vidas, no debemos hacer políticas de salud pública con presunciones o suposiciones de que sí o no hemos logrado un efecto de [inmunidad] de rebaño". Subrayó que la OPS recomienda "reforzar las medidas preventivas no farmacológicas e invita a la población aún no vacunada a que acuda a los centros de vacunación contra el COVID-19".

La OPS, además, alertó que 37% de la población latinoamericana ha completado su vacunación.

"Seguimos instando a los países con dosis excedentes a que las compartan con los países de nuestra región, donde pueden tener un impacto que salve vidas", afirmó la directora de la OPS, Carissa Etienne, en la conferencia semanal del organismo.

Según la OPS, durante la última semana se reportaron alrededor de 1.2 millones de nuevos casos en América y 24 mil muertes relacionadas con el virus.

TE PUEDE INTERESAR:

Toallitas húmedas: Riesgo para tu salud y el medio ambiente

¡No más Home Office! Hombres prefieren regresar a las oficinas

'Tiempo de Juego' ¿Cómo saber si mi hijo fue afectado por la pandemia?