OPS no recomienda vacunación masiva contra viruela símica

Desde que empezó el brote más reciente de viruela símica en mayo, casi una veintena de países de las Américas han reportado más de 5 mil casos, pero por ahora no se recomienda una vacunación masiva porque el riesgo de contagio en la población general es muy bajo, dijo el miércoles en conferencia de prensa la Organización Panamericana de la Salud.

La mayoría de los casos han sido detectados en Estados Unidos, Canadá y Brasil entre hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, y que tienen entre 25 y 45 años, dijo la OPS. Sin embargo, aclaró, por ahora no se han registrado muertes en la región.

.@WHO media briefing on #monkeypox, #COVID19 and other global health issues https://t.co/iuPt8yozf1