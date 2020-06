¡Inédito! Salvan a paciente con COVID al trasplantarle ambos pulmones

Chicago.- Una joven cuyos pulmones fueron destruidos por el Covid-19 recibió un doble trasplante de pulmón en el Hospital Northwestern Memorial en Chicago, informó el hospital este jueves.

La cirugía de 10 horas fue más difícil y tomó más tiempo que la mayoría de los trasplantes porque la inflamación de la enfermedad había dejado los pulmones de la mujer "completamente enyesados con el tejido que los rodea, el corazón, la pared torácica y el diafragma", contó Ankit Bharat, el jefe de cirugía y director quirúrgico del programa de trasplante de pulmón del Memorial.



Dijo que la paciente, una mujer de unos 20 años que no tenía afecciones médicas subyacentes graves, se estaba recuperando bien: "Está despierta, sonríe, vio a su familia por FaceTime".



Pero le queda un largo camino por recorrer. Todavía está en un respirador porque, aunque los pulmones trasplantados están sanos, su larga enfermedad ha dejado los músculos de su pecho demasiado débiles para respirar, y su fuerza tardará en volver.



El trasplante era su única oportunidad de sobrevivir, dijo Bharat.



Su equipo quería que otros centros de trasplante supieran que la operación podría salvar a algunos pacientes con Covid-19 desesperadamente enfermos.



Dijo que otros centros médicos habían estado llamando para averiguar sobre la operación y que algunos querían enviar pacientes con Covid-19 a Northwestern para trasplantes de pulmón.



"Quiero enfatizar que esto no es para todos los pacientes con Covid", dijo Bharat. "Estamos hablando de pacientes que son relativamente jóvenes, muy funcionales, con condiciones mínimas o nulas de comorbilidad, con daño pulmonar permanente que no pueden salir del ventilador".

También te puede interesar: Estudio clínico afirma que el coronavirus permanece en pulmones de pacientes recuperados



También dijo que los médicos estaban monitoreando de cerca a los sobrevivientes de Covid-19 que habían estado en ventiladores con daño pulmonar severo, para ver si se recuperaban completamente o tenían cicatrices en los pulmones que eventualmente podrían llevarlos a necesitar trasplantes.



Ella era la paciente más enferma a la que le había dado un trasplante, contó, y su daño pulmonar era uno de los peores que había visto. Un patólogo que examinó los pulmones confirmó que el daño era irreversible.



Los investigadores los están estudiando con la esperanza de aprender más sobre la enfermedad, para ayudar a responder una de las muchas preguntas sin respuesta.



"¿Cuál es la falla de los mecanismos de reparación en el ser humano que hacen que alguien llegue a este punto?", dijo Bharat.



La paciente debe tomar medicamentos inmunosupresores para evitar que su cuerpo rechace el trasplante. Pueden aumentar el riesgo de infección, explicó Bharat.



Ya se le han realizado pruebas varias veces para ver si los medicamentos podrían de alguna manera haber reactivado el coronavirus, pero hasta ahora, esas pruebas han sido negativas.