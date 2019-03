La OMS advierte sobre una inevitable pandemia de gripe

Agencia

LONDRES.- Una nueva pandemia de gripe amenaza al mundo, advirtió este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS); el objetivo del anuncio hecho es que la población esté preparada para la posible devastación que podría causar, y no subestimar los riesgos.

Al definir un plan global para combatir la enfermedad viral y adelantarse a un posible brote mundial, la OMS aseveró que la próxima pandemia de gripe "es cuestión de cuándo, no de si (se producirá)", publica el portal de noticias Expansión.

También te puede interesar: Venderán medicina que mata al virus de la gripe en 24 horas

“La amenaza de una gripe pandémica está siempre presente”, advirtió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en un comunicado.

"Debemos estar atentos y preparados: el costo de un gran brote de gripe será mucho mayor que el precio de la prevención", dice el escrito.

UN health agency @WHO launches new 2019-30 global strategy to fight influenza, or the flu, which still plays a part in up to 650,000 deaths per year. https://t.co/wOlEl6v4hu