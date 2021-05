¿Parto vaginal después de una cesárea? Hospiten responde la duda de los padres

El Dr. Everardo Treviño, ginecólogo – Obstetra y Biólogo de Reproducción de Hospiten Cancún, nos aclara una de las dudas más frecuentes entre padres: Si una paciente ha tenido una cesárea, ¿es posible que pueda tener un parto vaginal? La respuesta es sí, bajo ciertas condiciones.

Para que esto pueda ser posible se necesitan cumplir ciertos requisitos, a continuación te los enumeramos:

Tiempo de recuperación: El cuerpo necesita sanar, no es posible llevar a cabo lo antes mencionado si se trata de un embarazo seguido con apenas un año de diferencia. Causa de la cesárea: Es necesario reevaluar el por qué se optó por una cesárea durante el primer embarazo, si se trató de un requerimiento médico probablemente la causa se repita la siguiente ocasión. De tratarse de una ‘situación sana’, es decir de una causa que sea poco probable que se repita, como por ejemplo: Un bebé que venía sentado o mal acomodado, es posible darle el beneficio de la duda a la madre de tener un parto vaginal. Parto Natural: No es prudente inducir un parto después de una cesárea, debe ser un parto totalmente natural.

Si la madre cumple con estas 3 condiciones es posible tener un parto vaginal a pesar de haber tenido una cesárea anteriormente. Sin embargo el parto debe ser vigilado en todo momento por el riesgo de ruptura, es por esta razón que se recomienda estar en un centro médico, un hospital con todas las condiciones para que bebé y mamá puedan ser atendidos debidamente.

Es importante considerar que la revisión del neonato es fundamental para la salud del bebé y muchas veces al estar en casa o centros que no son hospitalarios este servicio no se toma en cuenta o no tienen la infraestructura hospitalaria necesaria para revisar la salud del recién nacido, toma en cuenta estos puntos al momento de tomar tu decisión sobre dónde dar a luz a tu bebé. Consulta a nuestros especialistas en Hospiten Cancún, Hospiten Riviera Maya y pregunta por los paquetes de maternidad.

Para más información visita https://hospiten.com/ y agenda una cita.