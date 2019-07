¿Qué pastillas debes de tomar si te duele la espalda?

Agencia

Ciudad de México.- El dolor de espalda debe ser evaluado por un médico. Es uno de los dolores más comunes, de las principales razones por las que las personas acuden al médico y faltan a sus trabajos. Una vez realizada la evaluación por un especialista, este podría recetar pastillas para el dolor de espalda.

De acuerdo con El Debate, alguno de estos medicamentos son de venta libre en farmacias y otros requerirán receta médica. Se pueden tomar medidas para evitar o aliviar los dolores de espalda. El mejor método de prevención es el ejercicio (que no produzca presión sobre la espalda), como caminar o nadar; mantener un peso saludable, ya que el sobrepeso ejerce presión sobre esta zona y dejar de fumar.

También te puede interesar:Personas con dolor de espalda tienen más riesgos de morir

De acuerdo al tipo de dolor que se tenga el médico podría recomendar las siguientes pastillas para el dolor de espalda:

*Analgésicos de venta libre. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) más recetados para el dolor de espada son el ibuprofeno (advil, Motrin IB, entre otros). También el naproxeno sódico. Estos medicamentos no deben ser consumidos en exceso pues podrían provocar efectos secundarios graves. Si estos no funcionan consulta nuevamente al médico.

*Relajantes musculares. Los relajantes musculares pueden hacer que te sientas mareado y somnoliento.

*Analgésicos tópicos. Son cremas, bálsamos o ungüentos que te aplicas sobre la piel en el lugar donde sientes dolor.

*Narcóticos. Los opioides no funcionan bien para el dolor crónico, de manera que la prescripción suele corresponder a una cantidad de pastillas para un período menor de una semana.

También se deben evitar movimientos de rotación o presión sobre la espalda y atender las siguientes recomendaciones:

*Mantén una postura erguida. No te encorves. Conserva una posición pélvica neutral. Si debes permanecer parado durante mucho tiempo, pon un pie sobre un reposapiés bajo para quitar un poco de peso de la zona inferior de tu espalda.

*Siéntate erguido. Elige un asiento que tenga un buen apoyo para la espalda, apoyabrazos y una base giratoria. Colocar un almohadón o una toalla enrollada en la zona lumbar de tu espalda puede conservar su curva normal.

*Levántate erguido. En lo posible, evita levantar cosas pesadas, pero si debes hacerlo, deja que tus piernas hagan el trabajo. Pon tu espalda recta (sin torsión) y dobla solamente las rodillas.