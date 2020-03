Periódicos o medios impresos no transmiten el coronavirus

México.- “Nunca ha habido un incidente documentado en el que el virus del Covid-19 se haya transmitido a través de un periódico impreso, revista, carta impresa o paquete”, escribió Earl J. Wilkinson director de la International News Media Association, en una publicación, el 23 de marzo, luego de haber recibido una serie de preguntas sobre el tema.

INMA decide poner fin a las “fake news”

El coronavirus ha desatado una ola de fake news que desinforman, distorsionan la realidad y generan preocupaciones.

La Asociación Internacional de Medios (INMA, por su sigla en inglés) ha decidido poner fin a esos rumores para que los lectores, voceadores y los que trabajan en la industria editorial se tranquilicen.

Coronavirus y su tiempo de vida

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas, incluyendo un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, el coronavirus puede permanecer un mayor periodo de tiempo en superficies no porosas; pudiendo permanecer hasta tres días en superficies como plástico o acero inoxidable. Los estudios iniciales también han mostrado que la fuerza del virus disminuye ante la exposición del aire.

Procesos de imprenta libres de Covid-19

Los procesos de imprenta de un periódico o una revista ayudan a que se vuelvan una superficie mucho más estéril.

El virólogo George Lomonossoff dijo en una entrevista a la BBC Radio de Escocia que “los periódicos son sumamente estériles por la forma en que son impresos y el proceso que tienen.

(Con información de El Economista)