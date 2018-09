¿Qué es el "phubbing" y cómo está afectando tu relación?

Agencia

MÉXICO.- Quizá esta no sea una palabra que se encuentre en tu vocabulario, pero de lo que estamos seguros es de que en más de una ocasión la has empleado, pero no verbalmente. El término phubbing ––es desairar a alguien con quien estás hablando para mirar un teléfono celular–– se está convirtiendo en parte del vocabulario cotidiano de la sociedad y en un problema para las relaciones.

Solo piense en la frecuencia con la que se detiene una conversación porque tus amigos, pareja e inclusive tú sacas el teléfono celular para estar checando tus redes sociales. Si no lo sabes, para la próxima reunión cuéntalas, indicó el portal Muy Interesante.

El fenómeno puede parecer una parte relativamente inofensiva, aunque molesta, de la vida moderna, pero un grupo de psicólogos advierten que puede estar perjudicando tu relación. “Irónicamente, el phubbing está destinado a conectarte, presumiblemente, con alguien a través de las redes sociales o mensajes de texto”. “Pero en realidad puede interrumpir gravemente las relaciones en el presente”, comentó Emma Seppälä, psicóloga de las universidades de Stanford y Yale.

El phubbing te hace sentir menos conectado

Varios estudios han demostrado que el phubbing hace que las interacciones cara a cara sean menos significativas. Un artículo ,publicado en el Journal of Applied Social Psychology, descubrió que enviar mensajes de texto durante una conversación hace que la conversación sea menos satisfactoria para las personas que la tienen, en comparación con aquellos que interactúan sin teléfonos.

Otro estudio en 2016, encontró que la mera presencia de un teléfono celular durante una conversación, incluso si nadie lo usaba, era suficiente para hacer que las personas se sintieran menos conectadas entre sí.

Puede dañar tu salud mental y relaciones

En otro estudio sobre el tema, se descubrió que esta práctica amenaza cuatro necesidades: pertenencia, autoestima, existencia y control, al hacer que las personas afectadas se sintieran excluidas y condenadas al ostracismo ––aislamiento voluntario o forzoso––. Esto puede ser particularmente dañino porque el phubbing ocurre todo el tiempo, dicen los investigadores.

Una investigación más, demostró que el phubbing puede afectar las relaciones de pareja. En el estudio se encontró que: “Si tu compañero de vida habla más por teléfono contigo, que de manera presencial, eso significa que está priorizando algo más que un momento de convivencia”, agregó Seppälä.

El phubbing afecta la integración

Un estudio de realizado en febrero descubrió que las personas que usan sus teléfonos mientras comen con amigos o familiares disfrutan menos de la comida y se sienten más distraídos y menos comprometidos con el momento. Un experimento de seguimiento encontró que el uso del teléfono puede hacer que las interacciones cara a cara fuera de la mesa sean menos agradables también.

Una de las cosas más importantes es que esta práctica puede ser un signo de uso problemático de la tecnología. Algunos expertos consideran que el hábito del uso constante de un dispositivo es preocupante cuando comienza a interferir con la vida cotidiana.

“Es posible que se pierda los impactos críticos de los momentos humanos que realmente componen lo que es una vida humana”, dice Seppälä. “Es realmente aterrador que estamos reemplazando eso con mirar hacia abajo en una pantalla”.