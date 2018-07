¿Le caes bien a tu jefe? Lee esto, tal vez cambies de opinión

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tal vez no le agrades tanto a tu jefe como crees; conoce cinco señales para saberlo.

Puede que tu patrón o superior sea amable y simpático contigo, pero en el fondo puede que no sea así y solo busqué un interés propio, informó Vanguardia MX.

Las relaciones entre empleado y jefe no son sencillas. La realidad es que la mayoría busca darle una buena impresión, pero lamentablemente no siempre podemos llevarnos tan bien con ellos y lo malo es que controlan proyectos y deciden si ascienden o despiden. La situación se vuelve complicada cuando ambos fingen llevarse bien por la compañía.

¿Cómo saber si le caes mal a tu jefe?

Puede que sea amable y simpático contigo, pero en el fondo no le agradas y solo busca un interés propio. Para ayudarnos un poco, Amy Cooper Hakim, fundadora de The Cooper Strategic Group, firma consultora de administración con sede en Florida, y autora de Working With Difficult People (Trabajar con gente difícil), explicó a Business Insider algunos indicios que lo demuestran y que nos ayudaran a detectar el problema.

1.- Lo único de lo que habla es de trabajo

Digamos que solo escuchas a tu jefe cuando necesita algo de ti o hay una reunión programada en el calendario. Has tratado de entablar una conversación informal o simplemente decir “hola” por la mañana, pero parece completamente desinteresado.

Por supuesto, existen jefes que prefieren mantener una relación estrictamente laboral, por eso debes comprobar si esta actitud la pone en práctica con todos tus compañeros, o solo con algunos.

Esta es una señal de que no le importas en lo absoluto. Lo único que busca es que le rindas cuentas, solo piensa en ti como alguien que le sirve.

2.- Te quita protagonismo en las reuniones

Cuando tomas la palabra en una reunión e intentas explicar una idea o hacer una corrección, acostumbra interrumpirte para pasar a dar su opinión y no te deja terminar.

3.- No le importa tu evolución profesional

Un jefe comprometido con el crecimiento de tu carrera te preguntará acerca de tus objetivos profesionales. Después de todo, ellos tienen una gran influencia en tu trabajo, responsabilidades y progreso. Si no muestra interés, significa que no está interesado en tu avance profesional.

4.- No te pone al mando

Has expresado interés en proyectos para los que crees que calificas, pero nunca eres elegido para el puesto. En cambio, tu jefe toma la iniciativa o se lo da a otra persona que él maneja. Esto significa que no confía en ti, no cree que estés cualificado. O quizá piensa que lo vas a hacer demasiado bien, y eso puede ser un problema para sus ambiciones laborales.

5.- El trabajo antes que la persona

Una buena manera de comprobar si le caes mal a tu jefe, es observar sus reacciones cuando pides un día libre por motivos personales, o vuelves al trabajo después de estar unos días enfermo.

¿Qué se puede hacer en estos casos?

Ahora que sabes y estás convencido de que a tu jefe no le importas debes evaluar tus próximos pasos. Primero, considera si tu jefe actúa así con todos. Si es así, trata de no tomarlo demasiado personal. Si estás convencido de que tu jefe no te pasa o no le pasas, Amy Cooper Hakim aconseja no obsesionarte.

Si te gusta tu trabajo y tienes una buena relación con el resto de tu equipo preocúpate menos por la relación con tu jefe.

Si tu jefe es grosero por fuera o desconsiderado de manera constante, y si esto es insoportable para ti, entonces es probable que sea tiempo de seguir adelante, aconsejó Amy Cooper.