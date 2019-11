Por nacer con 20 dedos en los pies y 12 en las manos la acusan de bruja

Agencia

India.- Nació en la India con una rara condición, situación por la que ha sido duramente criticada y hasta sus vecinos creen que es una bruja.

Sin embargo debido a su situación económica no le permitió a sus padres poderle pagar un tratamiento, por lo que simplemente no tuvo más remedio que aprender a vivir con la enfermedad.

También te puede interesar: Matan y torturan a bruja que se autoproclamó hija del diablo

Por otro lado, sus vecinos creen que es una bruja y por ello sufre muchas críticas e insultos cuando sale, lo que la han orillado a aislarse en su hogar.

🔥 #Celebs #Born Woman born with 12 fingers and 20 toes branded a witch by her neighbours https://t.co/QYktLdyC35