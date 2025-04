¿Por qué la satisfacción financiera mejora más el bienestar?

Un estudio internacional dirigido por Vincent Y. S. Oh, de la Universidad de Ciencias Sociales de Singapur, reveló que sentirse satisfecho con la situación financiera personal tiene un impacto más fuerte en el bienestar presente que el nivel de ingresos reales. La investigación fue publicada en el Journal of Personality and Social Psychology.

¿Da la felicidad el dinero?

Oh explicó que la relación entre el dinero y la felicidad ha sido debatida durante años. Aunque mayores ingresos pueden mejorar la vida, sus efectos en el bienestar a corto plazo no siempre son evidentes.

“El dinero es una realidad ineludible y emocionalmente significativa”, dijo el investigador, quien también compartió su motivación personal al haber vivido presiones financieras en su infancia.

Ingresos vs. Satisfacción financiera

El estudio analizó datos de más de 7,600 personas en Estados Unidos y Corea del Sur, a través de tres encuestas longitudinales.

Se midieron ingresos anuales, niveles de satisfacción financiera y 22 indicadores de bienestar como salud física, emocional y relaciones sociales.

Los resultados indicaron que la satisfacción financiera estaba más relacionada con el bienestar actual, mientras que los ingresos eran mejores predictores de cambios positivos en el bienestar a largo plazo.

El impacto de sentirse bien con el dinero

Las personas que reportaron estar satisfechas con sus finanzas tenían mejor salud mental, menos síntomas depresivos y mayor satisfacción con la vida.

Curiosamente, los ingresos altos iniciales no siempre se tradujeron en mayor bienestar al comienzo del estudio.

Limitaciones del estudio y próximos pasos

Oh advirtió que los estudios no prueban causalidad. La mayoría de los participantes eran adultos mayores, y algunas preguntas eran simples. Sin embargo, el tamaño de la muestra y el seguimiento a largo plazo fortalecen los resultados.

El investigador planea explorar cómo factores como las deudas o el apoyo financiero a familiares afectan el bienestar.

"Nuestra experiencia subjetiva del dinero importa. Estas preocupaciones deben ser tomadas en serio por los responsables de políticas", concluyó.

Con informaciónn de Actualidad en Psicología