Por tomar un analgésico su sangre se volvió de color azul

Estados Unidos.- Una joven de 25 años del estado de Rhode Island (EE.UU.) fue atendida de emergencia tras sufrir una afección potencialmente mortal que volvió su sangre de un color azul muy oscuro después de haber ingerido pastillas para el dolor de muelas, según un caso de estudio publicado este miércoles en la revista médica New England Journal of Medicine.

