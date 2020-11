Preocupa la escasez de virólogos en México para afrontar la pandemia

Yanireth Israde Gonzalez

MÉXICO.- César Hernández Rodríguez, académico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, consideró grave la ausencia en México de especialistas en coronavirus que afronten pandemias relacionadas con estos microorganismos.

"A principios del año, cuando emergió la pandemia del SARS-CoV-2, algunas personas nos preguntamos quiénes eran los especialistas nacionales en coronavirus. Para nuestra sorpresa, nadie en el país tenía como modelo de estudio a esta familia de virus", expuso el doctor en Ciencias con especialidad en Microbiología al impartir la charla "La virusfera: un acercamiento a la diversidad viral", transmitida en línea por El Colegio Nacional.

"Desde luego la comunidad científica de virólogos, médicos, epidemiólogos, microbiólogos, biotecnólogos ha tenido una reacción espectacular ante esta pandemia, pero lo que es un hecho grave es que no haya científicos especializados en este tipo de virus", destacó el científico adscrito al laboratorio de microbiología celular y molecular de bacterias y levaduras, quien fue presentado por el biólogo Antonio Lazcano, integrante de El Colegio Nacional, como parte del ciclo "Viernes viral".

"No estábamos preparados para una pandemia de este tipo, a pesar de las continuas advertencias de la comunidad científica internacional", dijo Hernández Rodríguez, quien consultó, para la charla impartida, cuántos grupos de investigación en virología hay en México: 109 grupos independientes, entre los cuales se reparten 121 investigadores.

Carencias en el sistema científico mexicano

El dato lo halló en el documento "Situación actual, retos y oportunidades para los virólogos en México", del doctor Carlos Arias, de la UNAM.

Se indica también que 120 estudiantes obtendrían el grado de doctor entre 2015 y 2020.

También averiguó cuántos artículos sobre virus en general se publicaron por científicos mexicanos o adscritos a México entre 2009 y 2020, y halló 2 mil 80.

Sin embargo, cuando reemplazó el término de virus por coronavirus encontró nueve artículos de 2009 a 2019, referentes, sobre todo, a estudios epidemiológicos y, cuando extendió el plazo a 2020, la cifra se incrementó a 70, pero no más de cinco habían sido publicados con estudios experimentales o bioinformáticos acerca de este virus.

De dengue, en cambio, encontró 311 estudios entre 2009 y 2019.

"Me preocupan de manera particular estos 120 doctores jóvenes que no están siendo incorporados, de manera fluida, al sistema científico mexicano. No tengo el dato de cuántos de ellos están subempleados, desempleados o haciendo actividades diferentes a las que fueron preparados, pero esta es una situación muy preocupante, porque en medio no de una, sino de cuatro pandemias que corren ahora por México, estamos desperdiciando los recursos humanos de alta calidad que ya tenemos en el país, sin contar a los virólogos que se podrían repatriar".

El Conacyt, las universidades públicas y privadas, así como los institutos de salud que realizan investigación, tendrían que preocuparse, instó, por montar las infraestructuras necesarias para ampliar los colectivos de investigadores en virología.