Especial: Sí se pueden prevenir las pandemias, solo si cuidamos al planeta

Ciudad de México.- El costo de prevenir futuras pandemias es de sólo el 2.7 por ciento de las pérdidas económicas derivadas del Covid-19, señalan científicos.

Cuidar la naturaleza para prevenir la próxima pandemia sale barato en comparación con las pérdidas económicas derivadas del Covid-19, según cifras de un artículo liderado por la Universidad de Princeton, Estados Unidos.



La aparición de patógenos o microorganismos emergentes, como el SARS-CoV-2, el virus responsable de la enfermedad del Covid-19, es impulsada por la destrucción de bosques tropicales y el comercio de vida silvestre.



En los últimos 50 años, cuatro enfermedades emergentes surgieron como consecuencia de la degradación del medio ambiente, apunta la investigación publicada en la revista científica "Science".



Estas son el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), el síndrome respiratorio agudo grave (SARS), la enfermedad por el virus del Ébola (EVE) y la enfermedad por el nuevo coronavirus (Covid-19).



Una enfermedad emergente es provocada por un agente infeccioso que fue identificado de forma reciente, capaz de causar problemas de salud pública a nivel local, regional o mundial, apunta un escrito publicado en “Medicina Integral”.

Hasta finales de julio, la pandemia del Covid-19 había alcanzado un costo de 2.6 billones de dólares, pero la factura final podría ser hasta 10 veces superior, según el artículo codirigido por la Universidad Duke de Estados Unidos.



El nuevo coronavirus puede terminar por cobrar 11.5 billones de dólares al mundo por la pérdida del Producto Interno Bruto (PIB) de los países y las muertes humanas, de acuerdo con un escenario de daños medios.

Prevenir la próxima pandemia costaría al mundo cerca del 2.7 por ciento de las pérdidas económicas ocasionadas por el Covid-19.



Implementar seis acciones estratégicas de protección de la naturaleza tiene un costo de hasta 31 mil 200 millones de dólares al año.



La principal acción es acabar con el tráfico de animales silvestres en China, seguida por reducir la deforestación a la mitad.



También sería necesario disminuir la propagación de patógenos vinculados con el ganado y con el tráfico de especies, apostar por sistemas de detección temprana y control de enfermedades zoonóticas (las que se transmiten de animales a humanos y viceversa), así como financiar el monitoreo del tráfico de especies.

La demanda por flora y fauna silvestres provoca que las personas se adentren en los bosques para capturar o recolectar ejemplares con el fin de venderlos en mercados de áreas urbanas y rurales.



Los mercados de vida silvestre, así como el tráfico legal e ilegal de especies, facilitan el contacto entre animales y seres humanos.



Durante la importación, almacenaje y venta de animales vivos las condiciones sanitarias son pobres o inexistentes, lo que facilita la propagación de enfermedades.



“El Covid-19 es el enorme precio que la sociedad ahora paga por esos encuentros con especies silvestres”, señala el documento.

