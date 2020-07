Priapismo, erección prolongada y dolor insoportable en los hombres

ESPAÑA.- Luego de que se diera a conocer el reciente caso de un hombre francés que fue víctima de la pandemia por coronavirus y cuyo caso clínico impactó debido a que como aparente efecto secundario de la infección sufriera priapismo, es decir, una severa y prolongada erección de su miembro viril, a continuación proveemos más información sobre esta afección, catalogada como una de las más dolorosas que pueden sufrir los varones.

El priapismo es una erección prolongada del pene. La erección persistente continúa horas después o no es causada por la estimulación sexual. El priapismo suele ser doloroso.

El priapismo requiere tratamiento inmediato para prevenir las complicaciones crónicas (especialmente la disfunción eréctil). La evaluación y el tratamiento deben hacerse en forma simultánea, así lo asegura el portal especializado del Manual MSD.

Especialistas de la salud indican que aunque el priapismo es una afección poco común en general, ocurre comúnmente en ciertos grupos, como las personas que tienen anemia drepanocítica. Así como que el priapismo afecta más comúnmente a los hombres de 30 años en adelante.

El portal médico especializado Mayo Clinic detalla que los síntomas del priapismo varían dependiendo del tipo de priapismo. Los dos tipos principales de priapismo son el priapismo isquémico y el priapismo no isquémico.

Priapismo isquémico

El priapismo isquémico, también llamado «priapismo de bajo flujo», se produce cuando la sangre queda atrapada en el pene. Es el tipo más frecuente de priapismo. Algunos de los signos y síntomas son:

Erección que dura más de cuatro horas o no está relacionada con la estimulación sexual.

Cuerpo del pene rígido, pero la punta del pene (glande) está blanda.

Dolor progresivo en el pene.

El priapismo recurrente o intermitente, una forma de priapismo isquémico, es una afección poco frecuente. Es más frecuente en varones con un trastorno hereditario que se caracteriza por la presencia de glóbulos rojos con forma anormal (anemia de células falciformes). Y en algunos casos, la afección se inicia con erecciones no deseadas y dolorosas de corta duración y puede convertirse con el tiempo en erecciones más frecuentes y más prolongadas.

Priapismo no isquémico

Se produce priapismo no isquémico, también conocido como "priapismo de alto flujo", cuando el flujo sanguíneo del pene no está correctamente regulado. El priapismo no isquémico suele ser menos doloroso que el priapismo isquémico. Los signos y síntomas incluyen los siguientes:

Erección que dura más de cuatro horas o que no está relacionada con el interés o la estimulación sexual.

Cuerpo del pene erecto pero no completamente rígido.

El priapismo ocurre cuando alguna parte de este sistema, ya sea la sangre, los vasos sanguíneos, los músculos lisos o los nervios, cambia el flujo sanguíneo normal y persiste la erección. La causa de fondo del priapismo a menudo no se puede determinar, pero varias afecciones pueden tener incidencia.

Urgencia médica

Finalmente, la doctora María Luisa Herreros Fernández recomienda que si tienes una erección que dura más de cuatro horas, necesitas atención de emergencia. El médico de la sala de emergencias determinará si tienes priapismo isquémico o no isquémico. Esto es necesario porque el tratamiento para cada uno es diferente, y el tratamiento para el priapismo isquémico debe realizarse lo más pronto posible.

“Si tienes erecciones recurrentes, persistentes y dolorosas que se resuelven por sí solas, consulta al médico. Es posible que necesites tratamiento para prevenir futuros episodios”, puntualizó Herreros Fernández.