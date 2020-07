Provee FDA lineamientos para el desarrollo y aprobación de la vacuna contra la Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) publicó una guía sobre sus condiciones para aprobar una vacuna que permita combatir la pandemia por coronavirus.

El organismo afirmó a través de la "Guía para la industria para el desarrollo y licencia de vacunas para prevenir la Covid-19" que con estos lineamientos se busca prevenir o disminuir la gravedad de la enfermedad en al menos el 50% de las personas que son vacunadas.

A pesar de la urgencia de esta búsqueda de vacunas en particular, la FDA "no reducirá sus estándares ni reducirá las esquinas en su revisión para aprobar una vacuna”, indicó el comisionado de la FDA, Stephen Hahn.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido sus propios puntos de referencia de éxito para las vacunas Covid-19: el punto de referencia más alto exige un 70% de eficacia y una duración de protección de un año, mientras que el umbral más bajo exige un 50% de eficacia durante 6 meses.

La FDA dio a conocer que se están probando más de 100 vacunas en todo el mundo contra el virus, que se ha cobrado más de 126 mil 100 vidas en el país, según un recuento de Reuters.

El gobierno del presidente Donald Trump anunció en mayo un programa llamado “Operation Warp Speed” para acelerar el desarrollo de terapias y vacunas contra el Covid-19 debido a que el país no ha aprobado ninguna para la enfermedad respiratoria.

“Si bien la FDA se compromete a acelerar este trabajo, lo haremos sin tomar atajos”, aseveró la agencia.

Cabe mencionar que este anuncio vino poco después de que el principal epidemiólogo de la nación norteamericana, Anthony Fauci, opinara que es “poco probable” que la inmunidad de rebaño contra la Covid-19 llegue a desarrollarse si cerca del 30 por ciento de los estadounidenses se niegan a vacunarse.

La FDA agregó que también pidió a los desarrolladores que proporcionen datos que respalde el uso de sus vacunas durante el embarazo y que muestren seguridad y efectividad en niños, agregó.

“Para un candidato a la vacuna Covid-19 que consta de un nuevo tipo de producto y para el cual no hay datos clínicos y no clínicos anteriores disponibles, se requerirán estudios de seguridad no clínicos antes de proceder a los ensayos clínicos”, indicó la guía en el apartado correspondiente a estudios de toxicidad.

Finalmente los expertos en la materia han sugerido que el desarrollo del fármaco que pueda combatir a la mortal cepa Covid-19 podría tomar entre 12 y 18 meses para ser garantizada a través de pruebas clínicas.

Actividades de farmacovigilancia para las vacunas Covid-19

La guía refirió que la farmacovigilancia de rutina para productos biológicos con licencia incluye informes rápidos de eventos adversos graves e inesperados, así como informes periódicos de seguridad. Por lo que sugirió a los desarrolladores y laboratoristas lo siguientes:

La FDA recomienda que en el momento de la presentación de BLA para una vacuna Covid-19, los solicitantes presenten un Plan de farmacovigilancia (PVP) como se describe en la Guía para la industria de la FDA; Planificación de farmacovigilancia E2E. El contenido de un PVP para una vacuna Covid-19 dependerá de su perfil de seguridad y se basará en datos, que incluyen la base de datos de seguridad clínica previa a la licencia, datos preclínicos e información de seguridad disponible para vacunas relacionadas, entre otras consideraciones.

El plan de farmacovigilancia (PVP) debe incluir acciones diseñadas para abordar todos los riesgos importantes identificados, riesgos potenciales importantes o información faltante importante. Se deben considerar los estudios farmacoepidemiológicos u otras acciones para evaluar riesgos potenciales notables, como el ERD asociado a la vacuna.

La FDA puede recomendar uno o más de los siguientes componentes de un PVP para una vacuna Covid-19: