Pruebas de anticuerpos de coronavirus podrían no ser tan fiables

ESTADOS UNIDOS.- Recientes investigaciones científicas sobre el comportamiento de la pandemia por coronavirus han revelado la esperanza que radica en el proceso natural del cuerpo humano y la generación de anticuerpos que permitan combatir a la cepa. Sin embargo, existen opiniones en contra que refieren que confiarse en ello podría resultar contraproducente para la salud pública.

De acuerdo con el artículo titulado “El hecho de que su prueba de anticuerpos sea positiva no significa que los tenga”, recientemente publicado por el medio The New York Times, no es conveniente apresurarse a establecer conclusiones sobre la completa efectividad de los anticuerpos, esto debido a que “la confianza que debemos tener en las pruebas de anticuerpos depende de un factor clave que a menudo se ignora: la tasa base del coronavirus. La tasa base es la cantidad real de infecciones en una población determinada. En los Estados Unidos parece estar entre el 5 y el 15 por ciento”, indica el documento.

Los autores, Todd Haugh, actual profesor asistente de Derecho y Ética Comercial en la Escuela de Negocios Kelley de la Universidad de Indiana; y, Suneal Bedi, especializado en la propiedad intelectual, ética de marketing y estrategia de marca, en la misma institución educativa, opinan que si bien es cierto que “las pruebas de anticuerpos que detectan si una persona ha desarrollado inmunidad al virus parecen ofrecer un camino prometedor hacia adelante”. Ello no provee una confiabilidad que permita a las personas a sentirse seguros para ir a trabajar, comprar y socializar sin enfermarse o infectar a otros.

Pruebas de anticuerpos exigen confiabilidad

El artículo periodístico defiende la postura de que el valor predictivo de una prueba de anticuerpos con una precisión del 90 por ciento es del 32 por ciento si la tasa base de infección en la población es del 5 por ciento. Dicho de otra manera, hay una probabilidad de casi el 70 por ciento en ese caso de que la prueba indique falsamente que una persona tiene anticuerpos.

La razón de esto es una simple cuestión de estadística. Cuanto menor es la prevalencia de un rasgo en una población estudiada, en este caso por infección de coronavirus, es más probable que una prueba arroje un falso positivo. Si bien una prueba más precisa ayudará, no puede cambiar la realidad estadística cuando la tasa base de infección es muy baja.

La falacia de la tasa base no solo es común, sino que también es casi universal, incluso entre aquellos que deberían ser capaces de tener en cuenta esa característica clave. Los propios médicos cometen estos errores. De hecho, uno de los mejores estudios que demuestran la falacia de la tasa base tuvo como sujetos de estudio a alumnos de la Facultad de Medicina de Harvard.

Por último los autores invitaron a la población a “ser cautelosos. El hecho de que una prueba sea muy precisa no significa que sea tan reconfortante como parece”. Por ello exhortaron a “fomentar un mayor acceso a estas pruebas. Pero también deberíamos verlas con una reflexión serena y sostenida en fundamentos científicos”, aseveraron los expertos.