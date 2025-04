¿Qué es la embolia de líquido amniótico? Síntomas y factores de riesgo

Cada año, mujeres pierden la vida durante y después del parto, dejando a sus bebés y parejas atrás. Algunas parten por negligencia médica y otras por complicaciones verdaderamente raras.

Ese fue el caso de Hailey Okula, una influencer de enfermería con más de 425 mil seguidores en Instagram que falleció a finales del mes pasado por una complicación médica tras darle la bienvenida a su primer hijo, Crew.

Su esposo, Matthew Okula compartió a Fox 11 Los Ángeles que luego dar a luz, Hailey sufrió una embolia de líquido amniótico (ELA) o (AFE, por sus siglas en inglés), condición que fue la causa de su fallecimiento.

Matthew recordó que antes de que Hailey sufriera un parto cardíaco, compartieron una ‘pequeña risa’ sobre el tamaño de su recién nacido. Después de eso, todo se tornó sombrío.

Our 💔’s are with the Okula family & those of the #LAFD & #RN community who knew Matt & Hailey during this heartbreaking time.



Thank you, @HaileyBWinslow & #Fox11 for your compassionate reporting. pic.twitter.com/XQiTHzvHNJ