¿Qué es lo que hay que saber sobre la variante Delta de COVID?

ESTADOS UNIDOS.- La variante Delta del coronavirus es la mutación más contagiosa hasta ahora en la pandemia, pero las vacunas contra el virus que causa el COVID-19 aún brindan una fuerte protección contra ella. Casi todas las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 que ocurren en la actualidad han sido de personas no vacunadas.

Sin embargo, investigaciones recientes indican que aquellos vacunados sí pueden infectarse con la variante delta. Y aunque es poco probable que se enfermen gravemente, sí pueden contagiar a otras personas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) citaron el aumento de la variante delta al pedir a las personas completamente vacunadas que vuelvan a usar mascarillas en sitios cerrados en las zonas del país donde actualmente hay una alta tasa de contagios.

La nueva pauta ayuda a proteger a los que no están vacunados, incluidos los niños y otras personas que corren un alto riesgo de contraer una enfermedad grave si se infectan.

Los científicos preveían que algunas personas vacunadas iban a enfermarse de COVID-19, pero desarrollando síntomas leves o ninguno, ya que las vacunas fueron diseñadas para prevenir que los vacunados se enfermaran de gravedad. Los CDC ya no contabilizan públicamente esos casos de enfermos vacunados, pero un análisis de la Kaiser Family Foundation de los datos de los estados que sí llevan un recuento descubrió que constituyen una pequeña parte de todas las infecciones por COVID-19.

Todavía no está claro si la variante Delta es capaz de enfermar más a la gente, pero los expertos dicen que se propaga más fácilmente debido a mutaciones que hacen que se adhiera mejor a las células del cuerpo humano.

La variante, detectada por primera vez en India, se volvió rápidamente la mutación dominante en todo el mundo, incluido Estados Unidos.

percentages?

"the delta surge" occuring where vaccination is at 70% or above but NOT occuring at the same rate where vaccination is below 45%

Pfizer now reporting 39% efficacy (vs 90% + in trials)

74% infections in MA outbreak among vaccinated

💉elimination of covid death? 0% pic.twitter.com/74c5Ov2KhI