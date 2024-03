¿Quieres ser astronauta? NASA revela requisitos de su convocatoria

Aquellas personas que deseen explorar el majestuoso y vasto espacio exterior, tendrán la oportunidad de cumplir sus sueños, gracias a que la NASA abrió su convocatoria para convertirse en astronauta.

Las metas y misiones de la NASA han cambiado a lo largo de los años, al igual que sus requerimientos para ser astronautas.

We're seeking the next class of @NASA_Astronauts. Candidates could fly on Artemis missions to the Moon and, eventually, Mars. Will you be one of them?



Applications to #BeAnAstronaut are open through April 2, 2024. Start yours at https://t.co/nurYiiWxmx. pic.twitter.com/WsLcSbnrM2