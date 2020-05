R0, factor guía para determinar la cuarentena por pandemia de coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Recientes estudios acerca del comportamiento de la pandemia por coronavirus han permitido conocer uno de los métodos utilizados por los epidemiólogos para vislumbrar la intensidad de una enfermedad viral en una población. Es decir, poder conocer el número de personas que se pueden contagiar a partir de un infectado.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el número de reproducción básico (R0), pretende ser un indicador de contagio o transmisibilidad de agentes infecciosos y parasitarios. Los científicos usan el R0 para describir la intensidad de una enfermedad infecciosa.

De acuerdo con un artículo recientemente publicado por la revista científica The Conversation, fue en los años 50 cuando el epidemiólogo George MacDonald sugirió usar el R0 para describir el potencial de transmisión de la malaria. Propuso que si R0 es menor que 1, entonces la enfermedad va a desaparecer en una población, porque en promedio una persona infectada va a contagiar a menos de una persona susceptible. Por otra parte, si R0 es mayor a 1, la enfermedad se va a diseminar.

Es así que cuando las autoridades sanitarias buscan las maneras de lidiar con un brote, intentan reducir el valor de R0 para que sea inferior a 1.

Durante la pandemia de SARS en 2003, los científicos estimaron el R0 original alrededor de 2,75. Un mes o dos después, el R0 efectivo había caído por debajo de 1, gracias al gran esfuerzo que se hizo con las estrategias de intervención, incluyendo las actividades de aislamiento y cuarentena.Pese a todo, la pandemia se mantuvo.

Mientras en promedio una persona infectada le contagiaba la enfermedad a menos de un individuo susceptible, ocasionalmente una persona contagiaba a decenas e incluso centenares de personas.

Cálculo del R0 para el Covid-19

Una investigación realizada por el equipo del Imperial College del Reino Unido calcula que el R0 del Covid- 19 está entre 1,5 y 3,5. Esto provoca incertidumbre debido a que el comportamiento de la pandemia por coronavirus aún es impreciso. Ello genera ciertas dificultades, entre las cuales destacan:

Las propiedades básicas de este patógeno viral, como el período de contagio, aún no han sido establecidas.

Los investigadores aún no saben cuántos casos hay de contagiados que no presentan síntomas y que, por tanto, no han sido detectados por las autoridades sanitarias y están esparciendo el virus.

En tercer lugar, la mayoría de las personas que sufren este nuevo coronavirus se recuperan y, probablemente, se hacen inmunes a sufrirlo de nuevo. No está claro cómo la cambiante susceptibilidad de la población afectará el contagio futuro de la infección. A medida que el virus se mueve hacia nuevas regiones y comunidades, encuentra a personas con distintos estados de salud y diferentes estructuras sociales, y ambas cosas afectan la transmisibilidad.

Por último, y probablemente la razón más importante, es que nadie sabe cuál será el impacto de las medidas de control de la enfermedad que se aplican ahora. Las estimaciones actuales de R0 que hacen los epidemiólogos no dicen nada acerca de cómo las cuarentenas o el aislamiento de infectados influenciarán el contagio futuro del virus.