¡Qué rico! ¿Sabes hacer ponche navideño?

CIUDAD DE MÉXICO.- El ponche es una de las bebidas que más se consume durante la época decembrina, sin embargo, esta bebida no es originaria de México, ya que llegó junto con los españoles.

En realidad, el ponche es una mezcla de la gastronomía europea con la indígena.

El origen del ponche

La bebida tiene su origen en la India y su nombre es "pãc", el cual significa cinco, ya que es la cantidad de ingredientes que llevaba la primera receta de ponche.

Estos son los ingredientes originales:

Aguardiente de vino de palma

Azúcar

Limón

Té

Agua natural.

Si te tocó preparar el ponche de frutas para la velada navideña en casa de la abuela, pero no tienes idea de cómo hacerlo, no te preocupes, aquí te diremos la receta para esa bebida navideña que seguramente has disfrutado a lo largo de los años.

Ingredientes

Diez guayabas

200 gramos de ciruela pasa

Dos clavos de olor

Un kilo de piloncillo

500 gramos de tejocote

200 gramos de tamarindo

50 gramos de flor de Jamaica

Cinco litros de agua

Un kilo de caña

Cinco manzanas

Dos rajas de canela

Cinco peras

Preparación

Corta las guayabas y los tejocotes en cuartos.

Pela la caña y córtala en bastones.

Retira el corazón de las manzanas y peras para cortarlas en tiras

En una olla, calienta agua, agrega la fruta y déjala hervir por 20 minutos.

Agrega a la mezcla la Jamaica, canela, clavos de olor, ciruela pasa, tamarindo y canela.

Inmediatamente, agrega poco a poco el piloncillo para que calcules a tu gusto el dulzor de la bebida.

Algunas familias lo acostumbran a tomar caliente, como si fuera té, y en otras frío, así que según tu tradición familiar, sirve cuando recién esté hecho o déjalo enfriar.