Reciclaje de acero: México enfrenta desafíos por escasez de chatarra

México se posiciona como uno de los principales países recicladores de acero, pero su capacidad enfrenta un obstáculo clave: la falta de suficiente chatarra para abastecer la industria, lo que ha obligado al país a importar este insumo de otras naciones.

Juan Antonio Reboulen, director de Asuntos Corporativos y Comercio Exterior de Deacero, explica que en México se registra un déficit de chatarra, debido a que hay una mayor capacidad de reciclaje y de consumo, que de materia prima para tratar.

Este tipo de esquemas de producción deben fomentarse, pues la industria del acero es una de las principales emisoras de gases contaminantes, con cerca del 8% de las emisiones globales totales.

Por ello, para Reboulen es importante que se fijen los esquemas de incentivos para que tanto la población como las empresas accedan a la economía circular y se reduzcan las emisiones de la industria.

“Consumimos más de la que podemos recolectar, no quiere decir que no haya suficiente chatarra, lo que pasa es que no hay suficiente concentración y acopio, porque no existe un esquema fiscal apropiado para que se incentive la actividad”.