¿Qué regalarle a mamá esta Navidad? Checa estos tips

Agencia

Ciudad de México.- Elegir un regalo de Navidad para tus seres queridos, a veces es complicado, especialmente si no has tenido tiempo para salir de compras, o de plano, tu mente está en blanco y no se te ocurre nada.

Si necesitas un regalo lindo e ideal para una mamá activa y ocupada, estas cinco opciones pueden servirte, según el portal Milenio.com.

Pijamas

Nada mejor que unas pijamas cómodas para un descanso total, además, puedes encontrarlas en cualquier tienda departamental o pedirlas en Amazon; todavía te pueden llegar a tiempo.

También te puede interesar: ¿No sabes qué regalarle a tu hijo en Navidad? Sigue estos consejos

Velas aromáticas

Las velas son buenas para esos momentos de relajación y reflexión personal, así que si consigues algunas en una presentación linda y con esencias relajantes, tu mamá estará encantada.

Las hay de todos los precios, colores y formas para que puedas pasar un buen rato seleccionándolas.

Una taza de viaje

Pero no cualquier taza o termo, sino uno que tenga el sellado perfecto para que no se derrame, que conserve las bebidas calientes o frías, que no suelte dioxinas, tóxicas, y además, y que tenga un lindo diseño, que sea de las figuras favoritas de tu madre.

Flores diferentes con más duración

El fabricante Venus et Fleur asegura que pueden durar un año sus flores. Además son hermosas, tienen un gran aroma, su presentación es elegante y puedes comprarlas en línea.

Los envíos a México se hacen por medio de un servicio de paquetería reconocido, así que es una gran opción.

perfecto. Una publicación compartida de VENUS ET FLEUR® OFFICIAL (@venusetfleur) el Dic 20, 2017 at 12:08 PST

Certificados de regalo

Si el tiempo se agota y no has dado con el obsequio ideal, los certificados de regalo son una buena opción, siempre y cuando sea uno de la tienda que ella ama.

Puede ser su boutique favorita, una librería o el spa al que siempre ha querido visitar. Pon especial atención en la envoltura o presentación que le darás al regalo para darle un toque especial.