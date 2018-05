La ciencia revela cómo detectar cuando una persona te miente

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Las mentiras son más que hablar con información falsa, de hecho, existen tres tipos de mentiras: la omisión, cuando se oculta la verdad; la manipulación a través de datos verídicos, cuando se usan datos reales para desviar la atención de la respuesta real; y en la que se dice algo que no es verdad.

De acuerdo con información de Muy Interesante, usar la verdad para manipular o confundir es un acto bastante común, según un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, además la mayoría de las personas que lo hacen no creen estar mintiendo.

Esta técnica se usa frecuentemente en negociaciones. El estudio pone el ejemplo de un vendedor de coches que debe hacer que su cliente le compre un automóvil con problemas en el motor. Cuando el cliente le pregunta si el motor está en buenas condiciones, el vendedor le dice: “encendió perfectamente esta mañana”, de esta manera se evita decir la verdad.

Los autores de la investigación –Todd Rogers, Richard Zeckhauser, Francisca Gino, Maurice Schweitzer y Michael Norton– describen el paltering, que es la acción de engañar con la verdad, como una de las mentiras más difíciles de identificar.

Recomendaciones para detectar mentiras

Usa preguntas que se contesten con “sí” y “no”, pues las que son abiertas dan pie a una mayor explicación. Sin embargo, si sólo puedes afirmar o negar, la respuesta será más sincera.

No te desvíes de la información que quieres conseguir: sin importar los datos extra que la otra persona te diga, enfoca tus preguntas a lo que en realidad quieres descubrir.

Evita que te contesten con otra pregunta. Si preguntas: ¿me estás engañando con otra persona?, y recibes por respuesta: ¿quién te dijo eso? La respuesta desviará tu atención.

No aceptes respuestas que no estén relacionadas con lo que preguntaste.

Recuerda que aunque estés escuchando hechos reales, no quiere decir que estén siendo sinceros contigo, puede que estén desviando tu atención del tema principal.