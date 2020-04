Revelan sistema informático que puede detectar el coronavirus en segundos

ESTADOS UNIDOS.- La ciencia médica enfrenta un reto: encontrar métodos efectivos que puedan brindar información clave para contener la pandemia por coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el testeo es una de las claves para contener el brote, pues se presume que el proceso incluye hacerse la prueba, hacer que la muestra sea procesada y luego entregar los resultados.

De acuerdo con el portal de noticias Infobae, se trata de Barath Narayanan, un científico del Instituto de Investigación de la Universidad de Dayton, en Ohio, quien ha diseñado un código de software específico que puede detectar la enfermedad con solo escanear radiografías de tórax.

El proceso utiliza un algoritmo de aprendizaje que fue entrenado usando escaneos de aquellos con y sin la enfermedad para buscar marcas asociadas con el coronavirus.

"Lo que eso significa es que el software ha decidido que algo está ahí, en esa región en particular, y ese algo en particular cumple con sus criterios para clasificar la imagen como si tuviera marcas de Covid-19, en contraposición a no tener Covid-19, o en contraposición a tener otra enfermedad pulmonar", explicó Narayanan.