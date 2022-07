Un nuevo estudio sugiere que la disfunción eréctil y la pérdida de cabello son los nuevos síntomas provocados por el Covid prolongado, el cual ha llegado a afectar a gran número de la población por más de dos años, luego de contraer la enfermedad.

La investigación, a cargo de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, demostró que tanto los factores de riesgo biológicos como los ambientales producen que una persona adolezca los efectos secundarios del virus del SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo.

Shamil Haroon, profesor asociado al centro de estudio inglés, explicó que los síntomas del "long Covid", como también se conoce, no se manifiestan sino hasta pasadas las 12 primeras semanas, luego de la recuperación de la enfermedad.

A lo largo de más de dos años, la comunidad científica ha identificado los diferentes problemas que el coronavirus desencadena a largo plazo, en algunas de las personas que lo padecen. Estos síntomas se han divido en dos clasificaciones:

- Problemas respiratorios.

- Problemas mentales o cognitivos.

Entre los padecimientos más comunes del "long Covid" se ubican la pérdida del olfato y el gusto, dificultad para respirar, dolor torácico e inflamación en las extremidades.

También se encuentran la amnesia, alucinaciones, incapacidad de realizar movimientos y órdenes habituales, así como la incontinencia intestinal.

Ahora, las y los expertos han indicado en una publicación de "Nature Medicine" que la disfunción eréctil y la pérdida de cabello se han sumado a los efectos adversos del Covid-19.

Para estos efectos, el equipo de investigación analizó el historial clínico de más de dos millones de personas, entre enero del 2020 a abril del 2021.

De acuerdo con sus observaciones, son las mujeres y personas jóvenes quienes tienen más riesgos de ser afectados por el Covid prolongado:

Haroon y su equipo también han indicado que hay factores ambientales que aumentan esta susceptibilidad; algunos son contar con pocos recursos económicos (para tratar a tiempo de la enfermedad), tener una adicción al tabaco, y padecer sobrepeso u obesidad.

Long COVID symptoms are staggeringly diverse and the condition represents distinct phenotypes. Female sex, black, mixed or other ethnic minority background, deprived background, smoking and high BMI are some of the risk factors for the condition.https://t.co/5J85sWBF4j